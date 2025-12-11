Galardonado "Iniciativa Turística Musical del Año"

El festival asturiano Prestoso Fest ha sido reconocido con el premio a la 'Iniciativa Turística Cultural del Año' en la primera edición de los TIIM Awards, celebrados este miércoles en el Roig Arena de Valencia.

El jurado ha distinguido al evento de Cangas del Narcea por integrar la música en vivo de manera innovadora. El festival, que se desarrolla en el concejo cangués, combina las actuaciones musicales con rutas por parajes naturales, catas en bodegas y muestras de alfarería de la zona.

Impulso a la Sinergia Turístico-Musical

Los TIIM Awards buscan destacar iniciativas que potencian las sinergias entre la industria musical y el sector turístico. El Prestoso Fest fue premiado por ser un proyecto que, además de atraer público a través de la música en directo, contribuye a la desestacionalización del turismo, a la vertebración del territorio y a la creación de nuevas oportunidades de negocio.

Otros Galardonados

Junto a El Prestoso Fest, que en su pasada edición, celebrada en agosto, contó con las actuaciones de grupos y artistas como Baiuca, Biznaga, Gorka Urbizu, Hinds, Maestro Espada y Thus Love, también fueron premiados por su impulso a la actividad turística otros festivales como:

• BIGSOUND (Barakaldo, Pontevedra, Sevilla, Torrevieja y València).

• 17º Ribeira Sacra (Sober, Lugo).

• Rototom Sunsplash (Benicàssim, Castellón).

Además, se reconoció al Pirineo Aragonés y Benidorm como los mejores destinos turísticos de España, y a la Comunitat Valenciana por la celebración de los festivales Pirineos Sur y Low. Finalmente, la cantante Sole Giménez recogió el galardón Leyenda TIIM.