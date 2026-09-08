Asturias se mantiene en cabeza del informe PISA sin salvarse de la caída general

Informe educativo PISA en Asturias. Dentro de un contexto de descenso de resultados nacionales y el resto de países de la OCDE, el alumnado asturiano logra unos resultados por encima de la media española, europea y de países de la OCDE. En matemáticas, el resultado es de 469, 12 puntos por encima de la media española y seis por encima de la europea. En todo caso, y en línea con la caída general, los alumnos asturianos pierden 26 puntos en matemáticas respecto al último informe. En lectura, la puntuación aquí es la más alta de España con 471 puntos, 20 más que la media nacional y 12 más que en la Unión Europea. La consejera Eva Ledo valora positivamente los resultados, pide prudencia ante la bajada general y recuerda que la circular de inicio de curso “destaca como línea estratégica el refuerzo de la lectura”. Asturias, Madrid, Castilla y León y Cantabria son las comunidades con mejores resultados.

Este miércoles comienza la temporada académica con cerca de 100.000 estudiantes y 10.200 profesores, cantidad de profesionales nunca vista hasta ahora y que refleja el aumento de la plantilla de maestros. Los sindicatos de la enseñanza pública firmantes del acuerdo que dio fin a la huelga de 2025 aprecian la aplicación de sus medidas pero lamentan la que consideran todavía elevada interinidad que puede dejar sin docente algunas aulas hasta que llegue la segunda convocatoria prevista este día 9. También exigen más a la Consejería de Educación para empezar a reducir la jornada lectiva de los mayores de 55 años. Mientras, en la concertada (red que atiende a un tercio de los alumnos), Otecas se plantea protestas ante la insatisfacción de demandas históricas.