Asturias deja de ingresar 300 millones en impuestos por la carestía de los carburantes

El Principado de Asturias pierde 300 millones de euros de recaudación del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos porque los precios de gasolina y gasoil son más caros en Asturias que en las regiones vecinas. No se recaudan aquí 350 euros por cada 1.000 litros.

La federación de estaciones de servicio Asvecar señala que particulares y transportistas esperan a pasar el limite autonómico para repostar en Cantabria, Castilla y León y Galicia donde el carburante es más barato. La diferencia de precio no es por razones fiscales. Hace años fue declarado ilegal el denominado “céntimo sanitario” que en Asturias era más alto que en regiones contiguas pero el actual recargo es uniforme en toda España.

El presidente de Asvecar Fernando Villa señala que los operadores imponen en Asturias precios más altos a las gasolineras por razones que no se explica. "Hay casos de compra de combustible en Bilbao que sale a cuenta incluso aunque se pague un transporte de 300 kilómetros de aquí".

Por ello, hace un llamamiento a agentes políticos y económicos para que demuestren su asturianía: "somos muy asturianos para unas cosas y para otras no. Nos gustaría que alguien del ámbito político, económico o social nos lo explique y no se meta la cabeza como el avestruz y nos digan que es cosa de Madrid".

Los carburantes suelen ser más caros en Asturias que en regiones limítrofes desde 2009, afirma el presidente de Asvecar.