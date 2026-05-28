Alimerka abre un nuevo centro de formación, en el centro de Oviedo

Conocer el producto, saber cómo manipularlo y dar una atención personalizada al cliente, son algunos de los aspectos que se imparten en el nuevo centro de formación de Alimerka, situado en el centro de Oviedo. Un proyecto estratégico con el que la empresa refuerza su compromiso con el talento, la calidad y el desarrollo profesional de una plantilla que actualmente cuenta con más de seis mil ochocientos empleados en Asturias, Castilla y León y Galicia.

Más de 700 metros cuadrados que reproducen, de manera, fiel el ambiente de una tienda. Un centro, similar al ya existente en el centro logístico de Lugo de Llanera, que cuenta con cuatro aulas especializadas en carnicería, charcutería, panadería y pescadería. Más de tres mil alumnos al año pasarán por un espacio que es clave para reforzar conocimientos pero también, para compartir los valores fundamentales de la compañía: La confianza, la calidad y proximidad del producto, el compromiso con las personas, la innovación sostenible o la responsabilidad con el entorno.