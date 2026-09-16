El alcalde de Oviedo Alfredo Canteli condena la agresión sufrida por Rosón y Fernández

El alcalde de Oviedo Alfredo Canteli condena "de forma rotunda" la agresión sufrida por Rubén Rosón y Jorge Fernández. Este es el comunicado remitido por el Ayuntamiento de Oviedo.

Ante los hechos sucedidos en la plaza de la Catedral de Oviedo en la madrugada del 11 de septiembre y la posterior polémica generada a raíz de unas declaraciones mías quiero dejar clara mi posición:

1- Condeno de forma rotunda y sin ningún tipo de matiz cualquier forma de violencia, física o verbal, venga de donde venga y la ejerza quien la ejerza. Ni en la calle, ni en un campo de fútbol, ni en el ámbito privado. La violencia nunca puede ser una forma de defender unas ideas o de enfrentarse a quien piensa de manera diferente.

2- Rechazo la agresión que sufrieron dos activistas de la caseta de un colectivo social el pasado fin de semana y traslado todo mi apoyo, en lo personal, a ellos y a sus familias.

3- Reclamo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a la Delegación del Gobierno la máxima celeridad y diligencia para esclarecer completamente los hechos, identificar a todos los responsables, dar a conocer su identidad y ponerlos a disposición de la Justicia. Corresponderá a la Policía, a la Fiscalía y, en último término, a los jueces determinar las circunstancias, las motivaciones y la calificación jurídica de lo ocurrido. No corresponde a los responsables políticos sustituir esa investigación ni anticipar sus conclusiones.

4- Mi compromiso es que Oviedo siga siendo una de las capitales regionales más seguras de Europa, con una tasa de criminalidad por debajo de la media de Asturias y una de las mejores del norte del país. Los comportamientos violentos son incompatibles con la ciudad que queremos y deben recibir siempre una respuesta firme dentro del Estado de derecho.

5- Oviedo es una ciudad tolerante y pacífica y así debe seguir siéndolo. No podemos permitir la violencia. No debemos permitir el enfrentamiento. Podemos pensar de manera radicalmente diferente, pero ninguna diferencia política, ideológica o personal justifica una agresión.

6- En Oviedo todas las ideas democráticas pueden expresarse libremente y todas las personas deben poder mostrar sus símbolos sin miedo a ser insultadas o agredidas. Nadie debe sentirse amenazado por llevar cualquier símbolo que represente legal y pacíficamente sus ideas, sus sentimientos o su identidad.

7- En Oviedo cabemos todos. Cabemos quienes pensamos de una manera y quienes piensan exactamente la contraria. Lo que no cabe es la agresión ni el odio