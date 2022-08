02X23: Premios y castigos

LEER MÁS Todos los capítulos TEMPORADA 2

Antes de los 3 o 4 años un castigo es innecesario porque un NO firme es suficiente. En todo caso, es preciso transmitir al niño/a la gravedad de lo que ha hecho. No podemos reñirle de la misma manera en todos los casos. El “rincón o la silla de pensar” puede funcionar en algunos casos, pero los padres podemos buscar soluciones a los problemas con nuestros hijos cuando hacen algo que no queremos. Esperar a que se relaje y mantener la calma

La psicóloga especialista en psicología infantil y juvenil Isabel Menéndez Benavente nos recuerda que los límites son más importantes que los castigos y nos recomienda conocer a nuestro hijo para actuar.

En el lado de los premios, no deberían ser recompensas materiales, salvo en momentos muy concretos y siendo siempre coherentes y acordes a la edad de nuestro hijo porque transmite una escala de valores. Darle de todo de niño cuando quiera y como quiera acabará generando frustración de adolescente. “Lo quiero, lo tengo” de pequeño le acompañará toda su vida.

Isabel recomienda optar por recompensas emocionales y, sobre todo, reconocer a nuestros hijos cuando hacen las cosas bien. Muchas veces no lo hacemos.

