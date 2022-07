02X21: Problemas de garganta

LEER MÁS TODOS LOS CAPÍTULOS TEMPORADA 2

Ante un dolor de garganta, el doctor César Álvarez, otorrinolaringólogo del HUCA y profesor de la Universidad de Oviedo, nos recomienda observar los síntomas. Si come mal, le vemos acatarrado o con décimas de fiebre podemos recurrir a un antinflamatorio, pero siempre recordando que si no mejora en dos o tres días mejor consultar al pediatra. No cometamos el error de darle un antibiótico porque en otros casos funcionó. Es peligroso. La leche con miel es más un placebo que otra cosa, no mejora pero tampoco empeora.

La mala noticia es que es muy complicado prevenir estas complicaciones, pero es parte de nuestra adaptación al medio y es importante para que nuestro hijo desarrolle su sistema inmune. Cuando sucede, mejor no llevarle a la guardería o el colegio.

Unas anginas grandes no es un problema propiamente dicho, aunque si genera un problema, sobre todo en el sueño de nuestro hijo, la recomendación es consultar al otorrino. Desde bien pequeños pueden roncar o tener apneas de sueño y es importante valorarlo.

