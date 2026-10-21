Zaragoza acoge la VI Convención de Turespaña

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Es un sector muy importante para la economía española, ya que trabajan tres millones de personas. Hereu ha señalado que este foro permitirá dar a conocer la oferta turística de Zaragoza y Aragón, que recibieron el año pasado a más de cuatro millones de viajeros.

En la inauguración de este foro, el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, también ha destacado que, en 2025, cuatro millones de viajeros visitaron nuestro territorio, de ellos un 19% eran turistas internacionales. El impacto fue de 4.100 millones de euros, lo que equivale al 10,7% del PIB. Azcón ha señalado que genera 67.500 empleos en zonas fuera de las grandes ciudades.

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, también ha recordado algunos de los grandes hitos que marcarán el futuro de la ciudad, como el reconocimiento de Zaragoza como Ciudad Europea de la Accesibilidad 2026 y su próxima designación como Capital Europea del Deporte 2027 y como Capital Verde Europea en 2028. Además, ha incidido en el compromiso de Zaragoza para convertirse en una ciudad climáticamente neutra en 2030.

Centros de datos

En su visita a Zaragoza, el ministro Hereu, ha defendido el real decreto, que impulsa el Gobierno de España, para regular la instalación de centros de datos y que podría en riesgo inversiones millonarias en nuestro territorio. Considera que estos equipamientos deben ser compatibles con el desarrollo de todos los sectores industriales.