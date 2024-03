Lo difícil que es ser mujer y pertenecer a la casta dalit en India

LEER MÁS India, la cuna gastronómica para vegetarianos y amantes de las especias

Hace 20 años surgió en Aragón la asociación Kumara Infancia del mundo y en estas dos décadas han conseguido desarrollar proyectos en las zonas más deprimidas de India y Nepal que han conseguido mejorar la calidad de vida de mujeres y niños de las zonas más deprimidas de este país. José Antonio Ruiz García, presidente de Kumara Infancia del Mundo explica que desde muy pronto se dieron cuenta que si querían ayudar a los niños tenían que ayudar a las madres.

Desde la asociación trabajan con tribus y con los dalits o, como se les conoce, “intocables”. Son la casta más baja que puede existir, se les considera impuros y no pueden mirar a los ojos a personas de otras castas. Por lo que ser mujer y dalit es lo peor que se puede ser en uno de los países más peligrosos para las mujeres como es India, según datos de diferentes organizaciones humanitarias.

El presidente de Kumara cuenta cómo han trabajado con proyectos para mejorar la sanidad y salubridad con la construcción de pozos de agua para que la gente no tuviera sed, depuradoras de agua y hasta un proyecto subvencionado por el Gobierno de Aragón para la construcción de viviendas y que se entregaban a las mujeres dalits con la condición de que estuvieran escrituradas a su nombre. Esta acción causó un gran revuelo porque ellas no podían tener nada a su nombre.

Otros proyectos que están ayudando al empoderamiento de la mujer es que tengan búfalas para que tengan leche en casa e incluso una máquina de coser, también se han potenciado las becas para que las niñas estudien y evitar los matrimonios concertados de las menores de edad.

Ciclo India es femenino

Desde el año 2020, se lleva celebrando el ciclo India es femenino para concienciar de la situación de las mujeres dalit. En el primer año se habló del conflicto, en la segunda edición se centraron en las diosas rotas, cuadros de diosas representadas hoy en día y se celebró en Huesca. El año pasado el ciclo tuvo lugar en Teruel y el proyecto se centró en ser mujer e inmigrante, poniendo también en relieve en el discurso del odio.

El quinto ciclo India es femenino se ha centrado en ecología y género, basado en “somos naturaleza”. El presidente de Kumara Infancia del Mundo explica que en India, la mujer tiene mucho que decir respecto a la ecología porque con las inundaciones y sequía que se registra por el cambio climático, afecta a la agricultura y si no pueden salir a trabajar al campo, no comen, no gana el euro de salario que tienen.