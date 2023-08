Vuelve la Feria Internacional de Teatro y Danza a Huesca

El Ayuntamiento de Huesca se haya estos días inmerso en los preparativos de la Feria Internacional de Teatro y Danza. Del 24 al 28 de septiembre, una treintena de compañías nacionales e internacionales presentarán en Huesca sus últimas propuestas de teatro, danza y circo. Una programación intensa, concentrada en apenas 5 días, que atraerá a nuestra localidad a profesionales provenientes de todo el territorio, propiciará encuentros profesionales del sector y permitirá a los ciudadanos de Huesca emocionarse y disfrutar de espectáculos de gran calidad, entre los que destacan algunos estrenos.

Espectáculos de danza como “El arco” del Premio Nacional de Danza, Daniel Abreu; la propuesta altamente plástica y física, “Beneath”, de Thomas Noone Dance o la nueva propuesta de la artista oscense Violeta Borruel, “Prima Natura” basada en la figura y la obra del también oscense Lucas Mallada. Circo internacional de la mano de la compañía francesa La Frontera con “Searching for John” o la propuesta “Mar o cómo sobrevivir a un tsunami” de Rebe al Rebés en coproducción con el Festival Circada de Sevilla. Textos teatrales de alta calidad como el último estreno del dramaturgo Alberto Conejero, Premio Nacional de Literatura Dramática 2019, “En mitad de tanto fuego”, la nueva propuesta de Producciones Viridiana, “Restos de un naufragio” o “Nevenka” de la reconocida compañía Histrión Teatro con dramaturgia de María Goiricelaya, Premio Max 2023. No faltarán temas de actualidad como el espectáculo “Sahara”, reciente coproducción de las compañías Arden Producciones, Tranvía Teatro y Producciones Inconstantes u “Órgia” de Colectivo La Rara, que ahonda en los problemas de salud mental; tampoco el humor con las compañías Zazurca y Lagarto Lagarto y su “La Maldad” o la propuesta músico-teatral “Vol. I” de Sobras Completas, liderada por el veterano actor y dramaturgo aragonés José Luis Esteban y el músico e ilustrador bilbaíno Naiel Ibarrola.

Como viene siendo habitual en las últimas ediciones, la Feria se trasladará en su primera jornada a una localidad cercana para celebrar “Sin Condiciones”, la sección itinerante de la Feria, coorganizada con la Comarca Hoya de Huesca, en la que se podrá disfrutar de alrededor de ocho espectáculos y un espacio de encuentro en el que reflexionar sobre el futuro de las artes escénicas en el mundo rural.

EL CARTEL DE LA 37ª EDICIÓN

Para esta edición, ha sido Lorena Cosba la encargada de crear la imagen de la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca. La artista nos propone un cartel, creado a partir de un diorama realizado por ella misma, que contiene elementos naturales que representan nuestro territorio, la tierra, lo sutil, la imaginación, la creación y también al espectador, con una piedra intervenida fotográficamente con un ojo (realizado con fotografía analógica). Uniendo las técnicas más habituales en su trabajo creativo, nos presenta tres “personajes”, una especie de “criaturas-nidos”, uno por cada una de las artes que veremos en la feria: teatro, danza y circo.

Lorena Cosba es fotógrafa profesional dedicada a la fotografía de estudio, editorial y artística y a la formación en la materia de fotografía analógica y procesos antiguos en la escuela de fotografía Spectrum de Zaragoza. Se forma en la Escuela de Arte de Huesca, complementándolo con talleres de autor y fotografía experimental. Ha participado en exposiciones individuales y colectivas como “Cierta luz. De fotografías aragonesas” en la Lonja de Zaragoza, Festival Revela-t de Barcelona, “Herbarios imaginados” en el Museo de Traje de Madrid, “Desde la raíz” en el Palacio de Montcada de Fraga, Festival Fine Art de Igualada, Photopatagonia en Argentina… Ha llevado a cabo acciones artísticas en el Festival Asalto de Zaragoza, festival de arte feminista Delasfest en Santiago de Compostela, Intervención de una celda en la Cárcel de Segovia… Con el Colectivo 4F y la Fototeca de Huesca, editaron en enero de 2020 el libro “Divina Campo, la mirada de una pionera”.