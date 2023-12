PP y Vox sacan adelante el presupuesto de Huesca para 2024

El Ayuntamiento de Huesca contará en 2024 con un presupuesto de 60,9 millones de euros, tras ser aprobado en el pleno municipal con los votos a favor del PP y Vox, en contra del PSOE y la abstención del concejal no adscrito Antonio Laborda.

El último pleno del año ha servido, entre otros, para aprobar las cuentas que regirán la actividad municipal durante el año 2024 en la ciudad de Huesca. No ha habido sorpresas en la votación, ya que el proyecto de presupuestos elaborado por el PP, que es el grupo que ostenta el gobierno local, junto a VOX, ha contado con la abstención del concejal no adscrito y con el voto en contra del PSOE, así se han aprobado con 14 votos a favor, 10 en contra y una abstención. En el turno de intervenciones, el concejal responsable del área de Hacienda, Ricardo Oliván ha dicho que los que se han aprobado son unos buenos presupuestos, aunque no los mejores, porque reciben la herencia socialista. Además, ha resaltado que la elaboración de unos presupuestos es importante, pero también lo es su ejecución. En su opinión son unas cuentas realistas porque tienen muy en cuenta "las posibilidades reales del ayuntamiento en términos de recursos técnicos y humanos", que marcan el inicio de un mandato que va a ser ilusionante para los oscenses y también porque parte del convencimiento de que para alcanzar el objetivo que es aprobar un presupuesto hacen falta acuerdos y pactos.

Se trata de un presupuesto de 60,9 millones de euros, y supone un incremento del 3,66% respecto al del año anterior. Sumando el presupuesto del Patronato Municipal de Deportes y de la Sociedad Municipal del Palacio de Congresos, asciende a 62,5 millones de euros. Oliván también ha recordado que el presupuesto cuenta con limitaciones: el incremento de costes en el capítulo de gastos corrientes, un 10,52% y, por otro, en lo concerniente a las inversiones financiadas con fondos europeos que, siendo necesarias, no eran prioritarias pero que, por responsabilidad, se van a ejecutar.

Destaca la disminución del 1,82 % en los impuestos (IBI, vehículos y plusvalías fundamentalmente) y del 0,31 % en los indirectos. No obstante, el concejal de Hacienda también recuerda que el presupuesto es “un documento vivo”, se puede ir modificando durante el año según las necesidades y circunstancias, sin olvidar la posibilidad que dan los remanentes. Los presupuestos contemplan 8,5 millones de inversión directa. Destaca la continuación de las actuaciones previstas en materia de movilidad financiada con Fondos Europeos como la construcción de un carril bici en la calle Alcañiz, la zona de bajas emisiones, el nuevo centro de emergencias que va a contar con una inversión de cerca de 850.000 euros, o la mejora del conjunto de las instalaciones deportivas. Asimismo, destacan en los presupuestos las transferencias de la DGA, un 40% más para el fondo local (se transfiere 1.400.000 euros), y del área de dependencia de Servicios Sociales el incremento es del 22% con un aumento del 50% en programas específicos.