Tecnología de la NASA para ir de copas sin miedo al Covid

El sistema DucFit de purificación de aire elimina más del 99,5% de los virus que flotan en el ambiente en menos de quince minutos. Se basa en una tecnología desarrollada en la NASA para purificar los habitáculos de sus estaciones espaciales y que hace seis meses el Grupo Canterbury implantó en uno de sus establecimientos.

El responsable del grupo, Miguel Angel Salinas, señala que el balance tras este último medio año plenamente satisfactorio, especialmente en estos momentos en los que los contagios están subiendo, no hay restricciones en el ocio nocturno y el invierno invita a refugiarse en el interior de los locales.

Salinas asegura que este sistema es plenamente seguro, ya que mediante la oxidación foto-catalítica son eliminados de forma rápida y sencilla todos los virus (no sólo el Covid) presentes en el aire y en superficies, está totalmente avalada por la comunidad científica, y no entiende cómo es posible que no exista una apuesta de la Administración por facilitar su uso de forma general.