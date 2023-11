Los sindicatos piden a la Fiscalía que estudie la responsabilidad penal de los empresarios

UGT y Comisiones Obreras se han concentrado una vez más para guardar un minuto de silencio por los dos trabajadores fallecidos esta semana. El lunes un camionero murió en un accidente de tráfico en la Z-40 y ayer un operario falleció en una empresa de áridos de Garrapinillos, por atrapamiento de una de las máquinas. Con ellos, ya son 34 las víctimas mortales en su lugar de trabajo en lo que va de año en Aragón.

Los sindicatos han solicitado comparecer en las Cortes para denunciar esta problemática y demandar más recursos. Además, los responsables de salud laboral de Comisiones y UGT, Luis Clarimón y José de las Morenas, han explicado que se reunirán este viernes con la fiscal de Prevención de Riesgos para demandar acciones contra los empresarios que incumplan la normativa.

"Queremos que actúe con el Código Penal en la mano, frente a los responsables de algunos de estos accidentes", ha dicho Clarimón. "Si no se toman las medidas o no se ponen los medios, la responsabilidad es de los empresarios. Tienen responsabilidad social y responsabilidad penal. Y no queremos empresarios en la cárcel, pero menos queremos trabajadores en los cementerios. Basta ya. Sus beneficios son nuestros muertos", ha añadido De las Morenas.