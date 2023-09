La DGA destinará 440.000 euros a reducir la siniestralidad laboral

Representantes del Gobierno autonómico, organizaciones empresariales y sindicatos se han reunido este miércoles en el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, para consensuar medidas que frenen la siniestralidad. De media, en nuestra Comunidad Autónoma, cada mes mueren dos personas en el trabajo. Este verano ha sido uno de los más negros, con once víctimas mortales.

El Ejecutivo aragonés se ha comprometido a lanzar antes de final de año una convocatoria dotada con 440.000 euros, para subvencionar acciones de sensibilización en las empresas y proyectos piloto que desarrollen buenas prácticas que puedan servir de ejemplo para el resto del tejido productivo.

Los médicos de Atención Primaria podrán notificar enfermedades profeisonales

Además, la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, asegura que están trabajando en una aplicación informática para que, dentro de unos meses, cualquier médico de Atención Primaria pueda notificar una sospecha de enfermedad profesional. "No queremos llamarlos centinelas, porque el objetivo es que no sean solo unos pocos médicos sino todos los de Atención Primaria los que puedan detectar y notificar esas enfermedades profesionales. Ahora solo se hace desde los servicios de prevención", ha explicado.

Los sindicatos llevaban años reclamando una red de médicos centinelas y valoran el compromiso del Gobierno, aunque cambie la denominación. También ven necesario seguir estudiando los riesgos psicosociales y de salud mental asociados al trabajo.

Respecto a los accidentes, el secretario general de Política Sindical e Industrial de UGT, José de las Morenas, ha apuntado algunas causas que deben vigilarse. "Muchas veces los siniestros se producen cuando hay subcontrataciones o autónomos, cuando faltan medios o no se gestionan bien los ritmos de trabajo. Este verano hemos visto, por ejemplo, muertes por golpes de calor", recuerda.

El único culpable es el trabajador accidentado, según Cepyme

Las organizaciones empresariales aseguran que la siniestralidad laboral no está aumentando en Aragón, si se compara con los años anteriores a la pandemia, cuando el volumen de actividad era similar al actual.

El secretario general de Cepyme, Carmelo Pérez, ve imprescindible concienciar a toda la sociedad, porque muchos de los accidentes se producen únicamente por un exceso de confianza de los empleados, que no cumplen las medidas de prevención. "La siniestralidad es un problema global y no debemos buscar culpables, porque el culpable solo es desgraciadamente el accidentado, y lo que tenemos que hacer es sumar entre todos y buscar soluciones para que esto no ocurra", ha afirmado.