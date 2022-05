Riegos del Alto Aragón celebrará elecciones en julio

Riegos del Alto Aragón celebrará elecciones en el mes de julio tras la renuncia de César Trillo. Ayer se celebraba Asamblea General Ordinaria en la que se dieron a conocer las candidaturas validadas

Además, la Junta acordaba oponerse a cualquier instalación solar fotovoltaica que pretenda instalarse en embalses que regulan aguas de Riegos del Alto Aragón.

Por otra parte, la comunidad de regantes no ceja en su empeño de alcanzar la cifra de 172.733 hectáreas que darían por concluida la obra de Riegos del Alto Aragón según legislación. De esta forma, la entidad no da por cerrado el Sistema Regable, el cual una vez finalizado el embalse de Almudévar y las 22.000 hectáreas ya aprobadas que de él dependen, necesitaría de nueva regulación para garantizar las 20.000 hectáreas que a día de hoy no están todavía aprobadas.

Consecuencia de este segundo acuerdo, surge la necesidad de trabajar para que el siguiente Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro, incluya a partir de 2027 los 150 hectómetros cúbicos de regulación adicional en el río Gállego necesarios para garantizar que se finalice el sistema regable. Asimismo, la Junta General también aprobaba las cuentas correspondientes al año 2021, la memoria anual de la entidad y se daba cuenta de otros temas de interés. Entre ellos, el buen funcionamiento de las obras del embalse de Almudévar, prácticamente finalizadas y con nulo desfase presupuestario.