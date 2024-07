La red de calor proyectada en Teruel no saldrá adelante

El ayuntamiento de Teruel ha aprobado en pleno ordinario un préstamo de 5,3 millones de euros para ejecutar 36 proyectos y obras en la ciudad con fondos propios. Entre las actuaciones más importantes figura la Cuesta Los Gitanos, la construcción de 273 nichos en el cementerio de Teruel, la mejora de vías urbanas en la Ciudad, la recuperación de las escaleras de acceso al cementerio, el pabellón deportivo de la Fuenfresca y la piscina climatizada Los Planos.

Al finalizar el pleno, la alcaldesa, Emma Buj, ha confirmado que la Fundación Santa María de Albarracín restaurará la figura original del Torico, y en lo que respecta a la polémica surgida en torno a la solicitud por parte de una empresa privada de implantar una central de calor en el entorno de la Fuenfresca ha matizado que el proyecto "no es del agrado del equipo de gobierno, por lo que si finalmente llega al pleno, no saldrá adelante".

Otra polémica que ha protagonizado el pleno de este lunes ha sido el cierre de la piscina de Los Planos, debido a la pérdida de 480 metros cúbicos de agua al día. El pleno ha aprobado hoy un proyecto que supera los 600.000 euros para solucionar este problema con los votos a favor del PP y Vox, mientras que el PSOE se ha abstenido y Vox ha votado en contra.