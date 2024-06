Teruel celebra este jueves el debate sobre el estado de la ciudad

El ayuntamiento de Teruel celebra este jueves su tercer debate sobre el estado de la ciudad. El anterior tuvo lugar en el año 2018, y en esta ocasión llega a petición del Partido Socialista.

La alcaldesa de la capital, Emma Buj, ha avanzado esta mañana en Más de Uno Teruel que "no tengo ningún inconveniente en poner sobre la mesa que Teruel es una ciudad en crecimiento con casi 37.000 habitantes y cada vez más y mejores servicios". También ha hecho referencia a los proyectos que están a punto de ver la luz, como el centro social de San León o el pabellón de la Fuenfresca, "sin olvidar la piscina de Los Planos o el ascensor del Carmen, que avanzan a buen ritmo".

Buj también ha adelantado que las obras de humanización de la Avenida de Sagunto "empezarán a lo largo del mes de julio, y que harán de esta vía una travesía más cómoda y verde para los turolenses". En cuanto a la remodelación de la Cuesta de los Gitanos, ha manifestado que "me gustaría que las obras empezaran este verano, pero todavía no estoy en disposición de poder dar una fecha".

La alcaldesa se ha defendido de las acusaciones de falta de transparencia por parte del PSOE, asegurando que "nunca ha habido otro equipo de gobierno tan transparente como el nuestro porque todo lo plasmamos en la web municipal". Y con respecto a la gestión que se ha hecho del derrumbe de la calle San Francisco ha subrayado que "no hay una ciudad en la que haya pasado algo así cuyo ayuntamiento se haya volcado tanto".