El Principal cumple 225 años siendo el gran teatro de Zaragoza

El Teatro Principal se inauguró hace 225 años con el nombre de Casa de Comedias. Sería a partir de 1853 cuando se sustituyera por Teatro Principal para diferenciarlo de otros que comenzaban a aparecer por la ciudad. José María Turmo, director del Patronato Municipal de Artes Escénicas, explica que hasta que no se construyó el Auditorio “lo que no pasaba en el Teatro Principal no tenía prácticamente importancia artística y social en la ciudad de Zaragoza”.

Por los escenarios del teatro han pasado Premios Nobel como Jacinto Benavente o Echegaray y voces tan especiales como la de Miguel Fleta o la de Montserrat Caballé. Ha sido referente no solo para artistas nacionales, sino también para internacionales. Los asistentes demandan producciones centradas en lo musical y Turmo asegura que su objetivo es ofrecer a todo el público interesado “el mejor recinto posible con la mejor programación posible”.

El teatro lleva todo el verano sometiéndose a una gran restauración: el equipo de sonido se va a renovar, se van a instalar un ascensor y se ha pintado el frontal del escenario. En el 225 aniversario quiere brillar con todo su esplendor, pero también quiere celebrarlo. El Teatro Principal vuelve a la actividad habitual el 5 de septiembre, pero no va a ser una temporada habitual porque se va a ampliar hasta el primer semestre de 2026. Van a ser 16 meses de programación “a mayor gloria de la efeméride del teatro y a mayor disfrute de nuestro público”, concluye José María Turmo.