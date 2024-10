Preocupación en el sector Barbastro por la falta de pediatras

Preocupación en el sector sanitario de Barbastro por el déficit de médicos de atención primaria y especialmente por la falta de pediatras. Finalmente, 15 de las 28 plazas de pediatría en Atención Primaria convocadas ayer por el Salud en Aragón han quedado desiertas. 11 de ellas no tienen ni interino, ni sustituto ni pediatra titular. El sector sanitario que ha salido peor parado es el de Barbastro, donde solo se ha cubierto una de las de diez plazas, (la de Tamarite de Litera/Benabarre) quedándose sin cubrir plazas de los centros de salud de Barbastro, Benasque, Berbegal, Castejón de Sos, Fraga, Monzón o Aínsa. El alcalde de esta localidad, Enrique Pueyo, cree que hay que tratar de hacer más atractivas las condiciones para que los profesionales médicos opten por ir a trabajar al medio rural, como garantizarles alojamiento inmediato.

Situación complicada también en los centros de salud de Monzón urbano y rural donde se queda una sola pediatra extracomunitaria para más de 3.000 niños. Desde CHA, el diputado en Cortes de Aragón, Joaquín Palacín, ha denunciado el fracaso del llamamiento del departamento de Salud y le insta a explicar por qué los profesionales no han considerado atractivas las condiciones de esas plazas.

Desde el Gobierno aragonés, el consejero José Luis Bancalero, ha insistido en que la atención pediátrica está garantizada en todo el territorio recordando que la plantilla está al 100% en las unidades de pediatría hospitalaria, lo que facilita el servicio. Bancalero reitera en que muchos profesionales no quieren trabajar en centros del medio rural ni en Atención Primaria. Además, plantea mayor flexibilidad en la bolsa de trabajo para asignar plazas, aunque reconoce que no pueden obligar a ningún médico a que acepte un puesto de trabajo que no quiera.