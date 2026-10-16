La Planta de Figueruelas inicia la producción del Leapmotor B10

Un anuncio que se ha producido en el acto oficial de arranque de la producción del vehículo B10, el primero de la marca asiático que se ensambla en España. El CEO de Leapmotor, Danilo Anese, no descarta la posibilidad de producir dos vehículos más desde Aragón por su papel logístico y la alianza estratégica con Stellantis.

El presidente de Leapmotor, Zhu Jiangming, ha destacado que el desembarco del B10 en Figueruelas ha venido acompañado de una mejora en la línea de producción para lograr una mayor automatización y de la contratación de 450 nuevos empleados. Confía en que la producción desde Zaragoza aumente las ventas en el mercado europeo, donde ya tiene presencia. El mes pasado vendieron 270.000 unidades de este vehículo en todo el mundo.

El Leapmotor B10 es un SUV eléctrico que dispone de una potencia de 160 Kilowatios, el equivalente a 218 caballos. Además, la planta de Stellantis produce el Opel Corsa, el Lancia Ypsilon y el Peugeot 208. A partir de 2028, Stellantis prepara la fabricación de un nuevo SUV-C eléctrico de Opel desarrollado junto a Leapmotor en la planta aragonesa.

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha señalado que es "un día histórico" que va a permitir que Aragón siga liderando un sector tan importante como el de la automoción. Azcón ha expresado que el desafío de la electrificación se está convirtiendo en una oportunidad gracias a la colaboración de todos.