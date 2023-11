Miguel Escuer, Premio CADIS Huesca 2023

La junta directiva de CADIS Huesca ha decidido por unanimidad otorgar el Premio CADIS Huesca 2023 a Miguel Escuer, propietario de la carnicería que lleva su nombre ubicada en Huesca. Desde su negocio, que dirige desde hace 25 años, viene desarrollando una ingente labor de apoyo a muchas y diversas causas. Entre ellas, las que atañen a nuestras entidades, con las que ha colaborado en innumerables ocasiones de manera desinteresada.

Y no solo entidades de CADIS Huesca como Aspace Huesca, la Asociación Down Huesca, Autismo Huesca o Alzhéimer Huesca reciben su atención desde hace años. También son muchas las organizaciones de ámbito social y deportivo las que han sido beneficiarias de su labor altruista como la Plataforma del Voluntariado, la Banda de Música, Entarachén Vols, Los Javieres, y el Banco de Alimentos, ha apoyado al deporte base en balonmano, fútbol, patinaje, gimnasia rítmica, o el baloncesto masculino y femenino. Desde CADIS destacan que no hay más que acercarse a su carnicería "para comprobar el cariño que ha ido acumulando en estos años: las placas y trofeos se acumulan en las estanterías, bien visibles, dando fe de que ese cariño es mutuo. Y su agradecimiento a la sociedad, enorme".

Escuer subirá el próximo 30 de noviembre al escenario del salón de actos de la Diputación Provincial para recoger su premio, en una jornada en la que se celebrará -por adelantado- el 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad de la provincia de Huesca, que aglutina en la actualidad 30 entidades que trabajan con personas con distintos tipos de discapacidad, creó este premio para premiar la labor de personas y/o entidades cuya labor a favor de las personas con discapacidad hubiera sido remarcable, bien ese año o en el curso de toda su trayectoria vital o profesional. Desde entonces han recibido el Premio CADIS Huesca personalidades como el psicólogo de Down Huesca y profesor universitario Elías Vived Conte, el fundador de la empresa Tecmolde Julio Luzán, Carlos López Otín, catedrático de Bioquímica de la Universidad de Oviedo o colectivos como el sector sanitario de la provincia de Huesca.