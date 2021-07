Médicos y enfermeras animan a acelerar aún más la vacunación

La presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza, Concepción Ferrer, ha sido muy crítica con los grupos de edad que están concentrando las cifras de contagio más alarmantes tras los viajes y fiestas de fin de curso. Reconoce que vigilar desde casa a jóvenes a partir de ciertas edades es complicado, pero sí ha invocado a la responsabilidad de los padres de adolescentes, a los que sí se puede y debe controlar.

Ferrer recuerda que hay una pequeña parte de la población en la que la vacuna no hace efecto, algo que no se sabe hasta que se produce el contagio, pudiendo entrar en contacto con positivos de covid, confiados que no hay riesgo. También ha mostrado su inquietud por el grupo de 60 a 68 años que no tiene la pauta completa y siguen siendo vulnerables al contagio.

Con este panorama, la presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza, Teresa Tolosana, considera que hay que seguir vacunando, incluso abriendo agendas a más grupos de edad. Asegura que hay margen para hacerlo, tanto por personal como por reserva de dosis. De hecho, cuenta que las agendas no se están llenando y hay días en los que tienen problemas para acabar con la provisión de vacunas.