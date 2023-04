Más de 3.400 espectadores en las proyecciones y actividades del PMFF

El Pirineos Mountain Film Festival ha cerrado su primera edición competitiva con un balance muy positivo. El evento ha completado las proyecciones y actividades en sus cinco sedes provinciales (Huesca, Barbastro, Jaca, Boltaña y Benasque) con más de 3.400 espectadores.

La presentación de tour nacional fue la proyección más multitudinaria. Más de medio millar de personas se congregaron en el Auditorio Carlos Saura del Palacio de Congresos de Huesca el sábado 25 de febrero para disfrutar de los cortometrajes más destacados de la edición y algunos de los premiados.

El primer concurso del Festival de Cine de Montaña de los Pirineos culminaba con el triunfo de "Into The Ice: An Expedition To The End Of The World", de Andrew Opila, como Mejor Cortometraje. La exposición fotográfica “Montaña en femenino”, de Jon Martínez, o la VI Competición de Escalada en Bloque “Ciudad de Huesca”, han sido algunas de las actividades que ha celebrado el certamen.

Tras completar su periplo por el Alto Aragón, el festival arrancará ahora su gira nacional e internacional por diversas localidades y fechas que se irán anunciando próximamente.