ENTREVISTA

Mar Vaquero: "no es la primera vez que Aragón tiene un gobierno en minoría"

Tras la salida de Vox, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón confirma que no contemplan ni moción de confianza ni, mucho menos, convocatoria de elecciones. No es la primera vez que un partido gobierna en minoría en el Pignatelli y pondrán todo de su parte para favorecer el diálogo y la negociación con todos los partidos. Apela, además, a la responsabilidad para pactar los presupuestos de 2025, de los que ya conocen qué aspectos son prioritarios para Vox. por lo que si no cambian de opinión no debería haber problema en aprobar unas cuentas para las que también pueden contar con PAR y Aragón Existe.