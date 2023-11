Mamas en Acción llegan a Aragón para acompañar a menores hospitalizados solos

Hace diez años, surgió una asociación que tenía el objetivo de acompañar a todos los niños y niñas que están hospitalizados y están solos por diversas circunstancias, desde que son menores tutelados, están en procesos judiciales, víctimas de malos tratos o pertenecen a familias vulnerables. Su presidenta, Majo Gimeno, explica que Mamás en Acción nació para acompañar y dar cariño a estos niños como si fueran sus padres o sus madres.

Mamas en Acción surgió en 2013 cuando Majo Gimeno estuvo en el hospital y se dio con el caso de que había un niño sólo, pero no pudo acompañarlo porque no pertenecía a ninguna entidad. Y no sólo eso, no había ninguna entidad que ofreciera ese acompañamiento que realizan los padres y las madres. Meses después, Majo creó la asociación con un grupo de amigas.

Tras miles horas de acompañamiento se realizó una investigación en el Hospital La Fé de Valencia y se demostró que el acompañamiento de Mamás en Acción era beneficioso para los niños porque, como indica Gimeno, se recuperan antes, en casos de niños víctimas de malos tratos se consiguió evitar patrones agresivos y al ayudar a la conciliación que pueden hacer las madres y padres ayudan a que no pierdan la custodia en los casos de hogares vulnerables.

Actualmente están presentes en 31 hospitales de toda España y ahora llegan al Miguel Servet de Zaragoza. En este tiempo han acompañado a más de 787 menores y cuentan con más de 3.000 voluntarios que realizan acompañamientos las 24 horas del día, siete días a la semana, los 365 días del año. Para poder ser voluntario tan solo hay que ser mayor de edad, no tener ningún problema que dificulte coger a un niño o pasar una noche en el hospital y registrarse en la página web www.mamasenaccion.es y desde la entidad se ofrecerá una formación para saber qué no hacer.

Recientemente, Mamás en Acción ha recibido el Premio de la Fundación Rafa Nadal, en su primera edición, en la categoría de Innovación Social.