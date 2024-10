El mal tiempo baja la nota que los zaragozanos dan a las Fiestas

Más del 83% de los zaragozanos encuestados por el Ayuntamiento consideran que los Pilares de 2024 han sido buenos o muy buenos. Las mejores opiniones sobre las fiestas se dan, especialmente, entre los más jóvenes. La consejera Sara Fernández ha subrayado que aspectos como la limpieza, la seguridad o la programación infantil han recibido las mejores notas de los últimos años por parte de los encuestados.

En lo referente a las observaciones que a lo largo de estos días se han ido compartiendo en redes sociales por parte de ciudadanos que echaban en falta la animación de años anteriores en el Paseo Independencia, la responsable de las Fiestas ha recordado que lo que se ha hecho ha sido, simplemente, poner orden en un tema que estaba descontrolado en los últimos años, que saturaba la zona de artistas callejeros y que además, pronunciaba el fenómeno de la venta ilegal ambulante.

Desde la Asociación de Cafés y Bares, sin embargo, señalan que los hosteleros del entorno de Independencia consideran que la zona ha quedado algo desangelada y reclaman que se recupere el pulso festivo de años anteriores. Por lo demás, el gerente de la asociación, Luis Femia, señala que no ha sido un mal Pilar si se tiene en cuenta que no ha habido puente y que el tiempo ha condicionado la actividad, sobre todo en terrazas y barras de calle. A pesar de no haber llevado a cabo, apenas, contrataciones de refuerzo, el servicio se ha prestado sin mayores problemas; y animan al Ayuntamiento a continuar con su apuesta por descentralizar las Fiestas, algo que valoran muy positivamente desde los bares de barrio.