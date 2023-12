Luz verde al expediente de la sociedad que impulsará La Romareda

El Ayuntamiento aportará el derecho de superficie de los suelos valorados en 24,3 millones de euros, el Gobierno aragonés contribuirá con 20 millones de euros y el Real Zaragoza con 6 millones de euros. El grupo de Vox ha votado a favor de la constitución de la sociedad porque lo avalan los técnicos y urge tener un nuevo estadio. Desde el PP recuerdan que esta fórmula permitirá que el suelo siga siendo público, además de dar garantías jurídicas. El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, destaca además que las cifras cuadran.

El PSOE se ha abstenido, pero critica las chapuzas del gobierno del PP en el expediente. El concejal socialista, Horacio Royo, critica que no se conoce todavía el precio real del estadio y que uno de los informes económico esté firmado por un asesor que no es funcionario de carrera. Además, asegura que la ciudad no se beneficiará de la explotación del campo.

El grupo de Zaragoza en Común ha votado en contra. La portavoz, Elena Tomás, cree que las contradicciones en los informes apuntan a que el coste del estadio podría dispararse hasta superar los 180 millones y duda que el campo se convierta en una “máquina de hacer dinero” porque no se ha sumado a la sociedad ningún banco ni fondo de inversión.

Los beneficios de los usos terciarios de tiendas o restaurantes irán a las arcas de la sociedad y el club aportara un canon anual por la explotación deportiva. En total pondrá por tanto 200 millones en los próximos 75 años.