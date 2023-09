La DGA aportará financiación para la nueva Romareda de Zaragoza

Su Gobierno pondrá dinero, aunque no anticipa qué cantidad, y colaborará con el consistorio con ese proyecto para que Zaragoza pueda ser incluida en la candidatura del mundial de fútbol de 2030. Azcón ha insistido en que se abre una nueva etapa de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza tras años de desencuentros. Recuerda que la situación que se ha producido con la Romareda es producto de los obstáculos que ha puesto la izquierda. El concurso, que permitía ejecutar el estadio sin tener que poner dinero público, no ha prosperado por el recurso presentado por Podemos.

El objetivo es crear una sociedad mixta entre las instituciones y el Real Zaragoza para pagar el nuevo campo. Por eso, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha mandado una carta al presidente socialista de la Diputación de Zaragoza pidiéndole que se sume al acuerdo, aunque no se muestra muy optimista. Chueca apuesta por ejecutar el anteproyecto de Zárate encargado por el Real Zaragoza para no empezar de cero. No descarta pedir apoyo a alguna entidad financiera.

La Romareda ha centrado esa reunión en la que también Azcón y Chueca han acordado que la reunión de la comisión bilateral se celebre en noviembre. La alcaldesa también ha anunciado la anulación del proceso judicial contra el ejecutivo autonómico, iniciado el pasado mandato por el impago de 6,2 millones de euros del fondo incondicional de 20 millones que el ejecutivo de Javier Lambán se comprometió a pagar al consistorio.