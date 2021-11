José María Borrel: "hemos vuelto a los besos y abrazos"

Preocupa el incremento de contagios en la provincia que ha notificado en las últimas 24 horas 57 nuevos casos de coronavirus. Son 43 positivos más que el día anterior y 14 más que hace una semana. La capital oscense suma con sus tres centros de salud un total de 25 contagios, le sigue Jaca con 12 y Fraga con 6. La Incidencia Acumulada (IA) a 7 días continúa en ascenso y se ha situado este martes en 106,4 casos por cada 100.000 habitantes en el Alto Aragón, ante los 101 del día anterior y los 59,3 de hace una semana.

El presidente del Colegio Oficial de Médicos, José María Borrel, achaca ese incremento a la relajación de las medidas entre la población. Volvemos a juntarnos y en muchos casos hemos recuperado las muestras de cariño. En este sentido, ha vuelto a insistir en que la vacunación no garantiza la inmunidad de rebaño y aquellos que no se han vacunado pueden enfermar con la misma gravedad que en 2020. De hecho asegura que la mayor parte de los pacientes que terminan en la UCI no están vacunados.

PREVENIR AGRESIONES

Al margen de la pandemia, entre los sanitarios preocupan las agresiones de las que a veces son objeto, por eso han retomado las jornadas formativas de la mano de la Policía Nacional. Se están desarrollando esta semana tanto en el San Jorge como en el hospital de Jaca de cara a prevenir situación y sobre todo, concienciar de la importancia de denunciar.