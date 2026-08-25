La Comarca de la Hoya de Huesca retoma el ciclo de visitas guiadas y ecoturismo edición otoño 2026. En total habrá 15 salidas durante los fines de semana de septiembre a noviembre. Las visitas se organizan en cuatro porogramas naturales y cutlurales: 'Puntos de Encuentro', 'Pueblos Contados', el 'Tren Geológico' y 'PATRIM 4.0'.

"Puntos de Encuentro Naturales" está guiado por educadores ambientales a lo largo de recorridos de poca dificultad para aprender mientras se pasea por la naturaleza. "Puntos de Encuentro PATRIM 4.0" muestra lugares de interés geológico ofreciendo propuestas innovadoras para conocer el patrimonio natural. El "Tren Geológico" transporta al visitante a un escenario natural donde poder disfrutar e interpretar con los guías de la naturaleza la geología, la ornitología y lugares de interés geológico del Reino de los Mallos. Y "Pueblos Contados" lleva por distintos pueblos y despoblados de la Hoya, por entornos donde el paso del ser humano ha modificado y adaptado el entorno para hacer arte, historia, tradiciones o leyendas.

Especialistas en distintas disciplinas serán los encargados de realizar estas visitas guiadas con propuestas dirigidas a grupos reducidos tratando de trasladar una concienciación medioambiental y patrimonial de los recursos de la Comarca de la Hoya. Su presidenta Mónica Soler, ha incidido en que con esta programación se busca acercar el patrimonio y el medio ambiente a visitantes y a los propios habitantes del territorio.

Foz de Salinas, las Gorgas de San Julián, Estepas de Piracés, Vadiello, Alcanadre, los Mallos Menores y el Reino de Marcuello, los Colosos Guardianes del Pirineo, la cueva de Chaves o Arguis son sólo algunas de las poblaciones y entornos que se visitarán este otoño a través de los distintos programas.