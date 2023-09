La hostelería de Zaragoza podría ir a la huelga si no hay acuerdo salarial

La semana pasada, el presidente de Hostelería de España realizó unas declaraciones por las que, casi inmediatamente después tuvo que salir a pedir disculpas y es que ante la dificultad de encontrar trabajadores en el sector de la hostelería recriminaba que los jóvenes no querían trabajar 10 horas seguidas. Habla de mitos en torno a lo bajo que son los salarios o las jornadas maratonianas.

Precisamente, para establecer unas condiciones dignas para el sector ha habido una reunión del Convenio Provincial de Hostelería de Zaragoza que ha terminado sin acuerdo. Patricia Rubio, responsable de hostelería de UGT, explica que la patronal no ha dado respuesta a las peticiones que realizaban sobre el aspecto social y continúan pidiendo más flexibilidad a los trabajadores.

Desde los sindicatos UGT, CCOO, OSTA y MIT planteaban la subida de los sueldos en un 10%, lo que supondría un 4% más de lo recomendado en el acuerdo nacional de CEOE y sindicatos. Para 2024 y 2025 plantean un incremento del 4% y que se compense adecuadamente los domingos u festivos. Rubio pone el ejemplo de que un menú en estos días se ha incrementado hasta estar en torno a los 30€, mientras que a un camarero le pagan 11€ la hora, sin haberse incrementado desde hace años.

La responsable de hostelería de UGT afirma que es complicado encontrar personal para todos los establecimientos porque la gente joven no quiere trabajar en hostelería por su poco atractivo: no se paga acorde a las horas que hay que invertir y los jóvenes “prefieren trabajar para vivir y no vivir para trabajar”.

De no llegar a un acuerdo antes de comienzos del mes de octubre, desde los sindicatos se plantea la posibilidad de comenzar con movilizaciones e incluso convocar una huelga que podría coincidir con la celebración de las fiestas del Pilar, uno de los momentos fuertes para la hostelería en Zaragoza.