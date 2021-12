"Hay que tratar de reducir los contagios antes de la Navidad"

La provincia de Huesca ha registrado este lunes 207 nuevos casos de covid. La capital oscense entre sus tres centros de salud suma 114 contagios, (41 Pirineos, 37 Perpetuo Socorro y 36 Santo Grial). También continúa al alza la incidencia a 14 días que en Huesca capital llega a los 1.966. Una situación preocupante, tal y como ha señalado el alcalde Luis Felipe a tan solo semana y media del inicio de las vacaciones de Navidad. Por eso Felipe insistía en hacer un llamamiento a la responsabilidad para lograr que baje esa curva lo antes posible.

No obstante Felipe pide que tampoco se caiga en el alarmismo puesto que el contexto actual no es tan grave como en otros momentos pasados. El alcalde cree que siguiendo las recomendaciones sanitarias y siendo responsables los contagios se frenarán y no será necesario tomar medidas más drásticas en Huesca.

Por otro lado, Luis Felipe ha apuntado que finalmente sí habrá Cabalgata de Reyes y que ya está trabajando de manera coordinada con el Salud para diseñar un evento en el que se minimicen al máximo los riesgos y se cumpla con la normativa.