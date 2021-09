Gascón: "primero hay que ver si son necesarias las vacunas a menores de 12 años"

El jefe del servicio de Promoción de la Salud del Gobierno de Aragón, Luis Gascón, explica que se van a poner en marcha algunas medidas para convencer a quienes no están convencidos de la vacunación. Entre esas medidas está el programa “Captación Activa” por el que se envían mensajes de texto a quienes no han solicitado la cita previa o no se han puesto la segunda dosis.

Otra de las medidas es la de habilitar horarios en centros de salud sin cita previa y, como ha indicado Gascón, contar con las empresas para que también se pueda favorecer la vacunación. Y es que todavía hay un alto número de personas entre 25 y 35 años que han optado por no vacunarse.

Respecto a las vacunas para menores de 12 años, de momento no hay una decisión clara al respecto. El jefe de servicio de Promoción de la Salud si que pide estar bien seguros de que es necesario que este colectivo se vacune, teniendo en cuenta que si se alcanza un alto número de inoculaciones, sería suficiente.

Y en cuanto a las terceras dosis, lo que se ha acordado es ir limitando estas dosis a colectivos donde hay evidencia de que no hay inmunidad o que ha ido disminuyendo a lo largo de los meses. De momento se ha acordado a personas trasplantadas o que toman determinados fármacos, esta semana se valorará la posibilidad para personas que viven en residencias.