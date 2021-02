El estudio de la sangre puede marcar factores de protección frente al Covid-19

El doctor José Serna, director de IVI Zaragoza, explica en qué consiste el estudio que se ha desarrollado para concluir que quienes tienen sangre 0 positivo podrían presentar mayor protección frente al Coronavirus. Esto no quiere decir que no vayan a pasar la enfermedad o no la vayan a trasmitir.

En junio, un grupo de científicos de Europa y Australia publicaron los resultados de un estudio que comparaba el genoma de 1.610 pacientes afectados por COVID-19 grave y 2.205 donantes de sangre sanos.

Investigación

Los investigadores observaron que las variantes génicas de dos regiones del genoma humano estaban asociadas con un grado severo de la enfermedad y con un mayor riesgo de mortalidad. Además, se encontró que los individuos del grupo A presentaban hasta un 45% más de riesgo de desarrollar severamente la enfermedad, mientras que los individuos del grupo 0 tenían un 35% menos de riesgo.

En la American Society for Reproductive Medicine se presentaron los resultados de las primeras fases de investigaciones que se están realizando desde 2002 con el SARS-CoV.