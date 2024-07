Las empresas afectadas por la riada siguen esperando las ayudas del Gobierno

Un año después, las empresas afectadas por la tormenta torrencial que afectó a Zaragoza y su entorno el verano pasado siguen esperando las ayudas del Gobierno de España. Los daños alcanzaron los 40 millones de euros. Desde CEPYME estiman que el 85% de las pymes o autónomos afectados ha cobrado del consorcio asegurador, pero el 15% restante no ha recibido nada por no tener seguro, por no estar al corriente de pago o porque tienen que subsanar deficiencias en la solicitud.

La presidenta de CEPYME, María Jesús Lorente, recuerda que el Gobierno tardó medio año en aprobar el decreto de ayudas extraordinarias y directas a los afectados por esta tormenta. Y de momento, el dinero sigue sin llegar. Ha explicado que “todas las obras que están haciendo Zaragoza o Cuarte se están haciendo de forma directa sin haber recibido dinero del Gobierno central”. Es un problema, porque “muchas empresas tienen viales o vías de servicio con lo que se hizo de urgencia tras la riada”.

Una tormenta “viral”

La tarde del 6 de julio de 2023 quedó grabada en la memoria de los zaragozanos. La tormenta llegó de forma imprevista. Los medios de comunicación y los teléfonos de los ciudadanos se llenaron de imágenes de vehículos arrastrados por el agua, personas atrapadas sobre vehículos o encaramadas a los árboles, o calles inundadas.

Un año después, los ayuntamientos sufren las consecuencias de la lenta burocracia. Cuarte solicitó 1,8 millones y la capital aragonesa 2,6 en subvenciones para cubrir los daños. Pero el dinero todavía no se ha recibido. Desde la Delegación del Gobierno insisten en que la tramitación y los plazos siguen su curso.