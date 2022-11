La DPH contará con 90 millones de presupuesto en 2023

La DPH ha presentado el presupuesto para 2023 que ascenderá a 90 millones de euros. Eso supone un incremento de casi un 8% gracias a la mayor disponibilidad de recursos propios y la previsión de que se pueda incrementar la participación de la DPH en los impuestos del Estado. No obstante el presidente de la institución Miguel Gracia señala que hay que seguir reivindicando una financiación equilibrada y proporcionada porque entiende que Huesca no está suficientemente financiada con respecto al resto del territorio. Cree que las diputaciones deben recibir del Estado un mínimo que no esté basado únicamente en el número de habitantes.

El diputado responsable de Hacienda, Fernando Sánchez, confía en complementar algunas partidas con la incorporación de remanentes. Así verán crecer su partida inicial el plan de fomento a la vivienda, el de obras y servicios, el de concertación para suministro eléctrico o el plan para inversiones en valles pirenaicos con estaciones de esquí. El incremento del presupuesto en los dos últimos ejercicios responde también a la puesta en marcha del Servicio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento, como competencia delegada. Supone casi el 16% del gasto presupuestario y la Diputación confía en que el esfuerzo quede aliviado cuando el servicio pase a ser autonómico.

El presupuesto asciende a 90 millones de euros, siendo las transferencias corrientes las que aportan un mayor porcentaje de los ingresos en 2023 con un 78,76% del total, lo que supone 70.885.376,72 euros. En el capítulo de gastos, los de personal, con 23.625.592,30 euros, suponen el mayor porcentaje de los mismos con un 26,25%. En este punto, el prresidente de la DPH ha explicado que el Servicio Provincial de Extinción de Incendios se lleva 14 millones de euros del presupuesto, la mitad para gastos de personal y la otra mitad para inversiones y otros. Es decir, la mayor parte de la masa salarial es para este servicio.

Además de los gastos de personal, los gastos de inversiones reales se llevan una cuantía de 20.905.098,30 euros, es decir, un 23,23% del presupuesto, pensado, en parte, para mejorar infraestructuras viarias locales y provinciales. El gasto se distribuye entre deuda pública, protección civil y extinción de incendios, vías públicas y accesos, medio ambiente, protección y promoción social, educación, cultura y patrimonio, deporte, industria y energía o infraestructuras, entre otras áreas. El presupuesto ha quedado aprobado en la comisión de Hacienda y ahora se abre un periodo de alegaciones hasta su aprobación definitiva en el pleno que se celebre a final de mes.