DGA, DPH y Ayuntamiento de Huesca garantizan sus aportaciones al CDAN

El Gobierno de Aragón, la Diputación de Huesca y el Ayuntamiento de la capital altoaragonesa garantizan que, por su parte, las aportaciones económicas al Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) y de la Fundación Beulas no corren peligro. Tras conocer el comunicado del concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Huesca, Ramón Lasaosa, en el que urgía a resolver los supuestos problemas económicos del CDAN, las tres instituciones aportantes de fondos a la Fundación confirman que existe consignación presupuestaria disponible.

En el caso del Gobierno de Aragón, al ser una ayuda pública de 130.000 euros, precisa de la oportuna justificación, que se produce a lo largo del ejercicio. Aquellas instituciones que lo precisan pueden solicitar un anticipo de hasta la mitad del importe de la ayuda, pero la Fundación, cuyo secretario en funciones es el propio Ramón Lasaosa, no la solicitó en su momento aportando la documentación oportuna, por lo que no pudo recibir dicho anticipo. En su reciente visita a la ciudad de Huesca, la consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández, fue informada de que la Fundación no estaba afrontando algunos pagos. A la vista de esta situación, el Gobierno de Aragón está tratando de acelerar al máximo el proceso de liberación de su ayuda, dentro del procedimiento administrativo y el estricto cumplimiento de la legalidad, y se calcula que antes de final de mes el pago quedará resuelto y la Fundación podrá afrontar los pagos que pueda tener comprometidos.

El Gobierno de Aragón ha querido recordar que destina anualmente 130.000 euros de los presupuestos de la comunidad a esta fundación, a los que se suman la aportación económica del consistorio oscense y la Diputación Provincial de Huesca. Con estos compromisos, la Fundación es autónoma para gestionar las ayudas que recibe considerando los momentos de pago, que vienen ya fijados en la propia ayuda, y planificar sus necesidades para evitar situaciones de tensión.

Respecto a las críticas del concejal socialista por no convocar una reunión para renovar los miembros de este organismo, el Gobierno autonómico ha recordado que es el propio órgano de gobierno de la Fundación quien debe impulsar las modificaciones de los patronos, de la que el concejal socialista es el secretario en funciones. Por ello, lamentan que no se estén utilizando los cauces previstos en la normativa de fundaciones para estos casos y con ello se contribuya a generar una controversia donde quienes más perjudicados quedan son quienes no han recibido los pagos retrasados, la Fundación y la propia figura del pintor José Beulas.