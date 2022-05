La demanda en las urgencias aragonesas baten récords en mayo

Estas semanas han notado especialmente un aumento de atenciones pediátricas de niños con síntomas compatibles con resfriados, gripe o COVID, pero el perfil de persona atendida es muy variado. El responsable de la Sociedad Española de Medicina de Urgencia y Emergencias, Rafael Marrón, explica que muchos ciudadanos acuden por motivos no urgentes, ya que las hospitalizaciones no han aumentado. En estos primeros cinco meses de mayo, en el conjunto de Aragón, las atenciones en Urgencias han crecido un 20% respecto al año anterior.

Listas espera

Las listas de espera quirúrgicas se redujeron ligeramente en el mes de abril en Aragón. En estos momentos, hay 8.226 pacientes con demoras de más de seis meses para ser operados, 113 menos que en marzo. Los mayores problemas se concentran en Traumatología y Cirugía General, que concentran al 57% de los aragoneses pendientes de una intervención. En abril, se realizaron 5.060 operaciones, cifra muy cercana a la registrada en abril de 2019, cuando la sanidad pública intervino a 5.383 pacientes.