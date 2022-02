Debate sobre macro parques solares en un pleno extraordinario

El pleno extraordinario sirvió para despejar las dudas que plantearon los partidos de la oposición, PP y PAR, respecto a la instalación de macro parques solares en el municipio serrablés. En este sentido, cabe recordar que hace un año se aprobó una moratoria, que caduca el 8 de marzo, gracias a la cual se han rechazado todas las solicitudes de licencias para la instalación de este tipo de proyectos. La alcaldesa Berta Fernández explicó que se está trabajando en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana y que se espera que se pueda dictaminar para pleno a final de este mes, para que esté antes de que finalice la moratoria.

El portavoz del PAR, Luis García Landa expuso que están preocupados porque el 8 de marzo finaliza esa moratoria y no se ha avanzado, según dijo. Y también que su formación está en contra de este tipo de proyectos, porque entre otras cosas, no benefician al turismo del municipio. Susana Gracia, portavoz del Partido Popular comenzó su intervención recordando que están a favor de las renovables, pero no a cualquier precio. Y apuntó que la celebración del pleno es oportuna porque se ha generado incertidumbre en torno a los macro parques solares, y también, por la poca transparencia del equipo de gobierno. Planteó varias cuestiones a la alcaldesa de Sabiñánigo, que posteriormente fueron respondidas.

Javier Sadornil, de Cambiar Sabiñánigo señaló que no entendía que se llegara a este pleno sin propuesta y sin una comisión previa y que igualmente entendía el malestar por la falta de información al respecto. Confió en que en breve tenga lugar una comisión de urbanismo y que se puedan conocer cuáles son las limitaciones para regular con el plan general de ordenación urbana.

Por su parte, José Luis Zabala, portavoz de Ciudadanos dijo que el pleno le parecía prematuro e innecesario, que todos están de acuerdo en lo básico y le dijo a los concejales del Partido Popular que fueran más serios y que se pusieran a trabajar. Recordó también que su partido está en contra de estos macro proyectos tal y como están planteados.