La Coordinadora: “nombrar Biscarrués es una irresponsabilidad”

"Jurídicamente no es posible, económicamente no es coherente, medioambientalmente ya no puede realizarse". Así ha respondido la Coordinadora de Biscarrués-Mallos de Riglos a la propuesta lanzada por el presidente del Gobierno de Aragón para pedir al Ministerio para la Transición Ecológica que recupere el proyecto del embalse de Biscarrués, anulado por el Tribunal Supremo. Para la plataforma, “no es de recibo” volver a nombrar esta obra de regulación después de más de 30 años de lucha y de ver cómo la Justicia declaraba el proyecto ilegal y posteriormente el Ministerio lo descartaba definitivamente.

No entienden qué lleva al presidente Azcón a lanzar este tipo de propuestas que saben, “no tienen ningún recorrido”. Así, le critica por quejarse de las ilegalidades de otros, y al mismo tiempo propugnar “saltarse la ley para su conveniencia”. Están sorprendidos pero tranquilos porque el proyecto "está muerto", aunque reconocen que es “agotador” seguir mirando al pasado y tener que contestar a políticos “demagógicos”.