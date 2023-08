Cómo conciliar el sueño en las noches tropicales

Cuando las temperaturas mínimas no bajan de los 20 grados estamos en noches tropicales, dormir en esas noches se convierte en una odisea. Con todo lo que implica el no poder descansar correctamente, desde mal humor a cansancio, pasando por no tener rapidez mental. Aspectos que destaca la asesora del sueño y CEO de DormirBienZzz., Carmen Domínguez.

Algunos consejos que se pueden dar para intentar mejorar la conciliación de sueño son:

Atemperar el cuerpo antes de acostarte con una ducha con agua tibia.

Mantener una temperatura adecuada en el dormitorio, ventilar y refrescar bien el dormitorio.

Elegir una almohada firme y transpirable para evitar la acumulación de calor y reducir los posibles dolores cervicales.

Enfriar la funda de almohada en el congelador, aislada en una bolsa o funda de plástico hermético para preservar la higiene.

Utilizar sábanas de tejidos naturales que ayuden en la traspiración y capacidad de absorción de humedad.

Elegir un colchón firme y transpirable.

Pero lo de no dormir bien no viene solo por el verano. Según un estudio que ha realizado Conforama, los aragoneses, son junto a los baleares y los catalanes, los que peor duermen. Duermen menos de 7 horas al día, cuando lo ideal, tal y como indica Domínguez, es dormir 8 horas, entre 9 y 10 si hablamos de adolescentes. Y las mujeres duermen menos que los hombres.