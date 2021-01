Comercio y hostelería valoran la apertura de la ciudad pero siguen reclamando flexibilidad horaria y en aforos

Los pequeños comercios aplauden el desconfinamiento de la capital oscense a partir de esta media noche pero consideran que lo lógico hubiera sido que el Gobierno de Aragón relajara también otras medidas que afectan a la hostelería y al pequeño comercio de Huesca como las restricciones de aforo y horarios.

Sin embargo, el Gobierno de Aragón por el momento no se plantea eliminar esas restricciones de horario que suponen el cierre a las 20 horas de lunes a jueves y, a las 18 horas durante el fin de semana. Los comerciantes insisten en que pierden a muchos clientes que solo pueden hacer sus compras en ese horario. De hecho, para muchos comercios no ha sido posible adaptarse a los horarios planteados por la DGA. Algunos se han visto obligados a reducir personal o a cerrar por la tarde porque si no las cuentas no les salen.

El comercio de Huesca recuerda asimismo que su actividad y sus aforos no tienen nada que ver con los centros comerciales y grandes superficies de otras ciudades, permanece al 25% y por eso siguen pidiendo poder aumentarlo. Por otro lado, han coincidido en la capacidad de adaptación que han tenido tanto comerciantes como clientes, a pesar de la dificultad que entrañan los sucesivos cambios de normativa. También la venta por internet les ha permitido salvar parte de su actividad pero reconocen que los clientes del pequeño comercio prefieren ir físicamente a la tienda, hablar, ver y sobre todo, probar.

También los hosteleros llevan tiempo reclamando mayor flexibilidad en las medidas. Aplauden la apertura de la ciudad pero consideran indispensable relajar aforos y horarios porque si no las empresas están abriendo a pérdidas.