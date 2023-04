Cita clave para la unión de estaciones de esquí

El Gobierno de Aragón ha convocado mañana la comisión de seguimiento de la unión de estaciones de esquí para analizar el proyecto y los plazos de ejecución con los fondos europeos. El objetivo es escuchar todas las opiniones a favor y en contra. Por eso participarán miembros del Gobierno aragonés, de la Diputación de Huesca, de los centros invernales y representantes del territorio. Un tema que genera opiniones enfrentadas en el propio ejecutivo de Javier Lambán.

Cumplen plazos

La consejera Marta Gastón, en calidad de responsable de Aramón, insiste en que hay un cronograma establecido y se cumplirán plazos. Aunque la postura del holding de la nieve no ha cambiado, asegura que se seguirá escuchando lo que se diga desde el territorio, porque la unión de estaciones no es un proyecto del Gobierno aragonés, si no una reivindicación histórica de los propios valles.

No cumplen plazos

La consejera de Ciencia y candidata a la presidencia de Aragón de Podemos, Maru Díaz, pide que la comisión de seguimiento descarte mañana seguir adelante con la unión de estaciones porque considera que el proyecto no es viable, no se puede ejecutar en plazo y además amenaza el entorno protegido de Anayet y Canal Roya, lo que podría conllevar sanciones económicas por parte de la Unión Europea.

Además, Díaz insiste en que la conexión de Astún y Formigal no cuenta con el apoyo social que debería tener un proyecto de esta envergadura. Por todo ello pide descartarlo cuanto antes, porque hay tiempo para presentar en su lugar al Ministerio otros de los proyectos de turismo sostenible que fueron rechazados.

El consejero de Vertebración del Territorio y candidato de Chunta a la Presidencia de Aragón, José Luis Soro, considera que la comisión de mañana supondrá el entierro definitivo del proyecto de unión de estaciones. Para alcanzar ese objetivo, dice, han sido esenciales la movilización social y el informe desfavorable de su Departamento.

El presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, respeta las opiniones de sus socios, pero cree que es el momento de solucionar problemas y no crear otros nuevos.