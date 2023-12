Chueca defiende la prórroga del bus y califica de "circo" la comisión de investigación

En Zaragoza sigue la polémica en torno a la decisión de prorrogar el contrato del bus urbano sin sacarlo de nuevo a concurso. En la comisión de investigación convocada por la izquierda y Vox, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha insistido en que el pliego que dejó el PSOE en 2013 permite esa prórroga, que es totalmente legal. Además, argumenta que la ampliación del contrato con Avanza es necesaria también para no perder los fondos europeos para la compra de buses eléctricos. Mientras tanto, sigue el trabajo administrativo para preparar los nuevos pliegos. Cree que el “circo” de la comisión solo ha servido para restar tiempo de trabajo político y técnico a otros asuntos de ciudad.

La portavoz del PSOE, Lola Ranera, dice salir de la comisión todavía con más dudas. Aunque no duda de la legalidad de la prórroga, critica que el PP, que durante años criticó los pliegos del bus que dejó el PSOE en 2013, ahora se ampare en ellos para justificar la prórroga y no haber preparado unos nuevos pliegos. Ranera recuerda que una sentencia del TSJA a un recurso del sindicato CUT instó a que se elaboran este año. La edil también considera que el PP desoyó un informe técnico que recomendó que la prórroga, en todo caso, fuera de dos años máximo. Por todo ello, la izquierda advierte que seguirán investigando porque en este asunto “solo gana la empresa”.

Aunque la oposición solicitó veinte comparecencias en la comisión, solo se han producido cuatro. No han participado ni el exalcalde Jorge Azcón ni la actual consejera de Movilidad, Tatiana Gaudes. La portavoz de ZeC, Elena Tomás, acusa al gobierno de permitir que la empresa Avanza se enriquezca a costa de la calidad del servicio, y ha afeado otros problemas de gestión de movilidad, como la no reordenación de líneas o el error en la solicitud de las ayudas para bonificar el transporte público.

Nueva Romareda

La alcaldesa Chueca ha recordado también que este mes de diciembre se constituirá la sociedad formada por el consistorio, Gobierno aragonés y Real Zaragoza para impulsar y financiar el nuevo campo de fútbol. El expediente se tratará la semana que viene en junta de portavoces, que también deberá pasar por comisión y pleno.