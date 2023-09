Salud pública

Analizan el agua del río Queiles en busca de la causa del brote de gastroenteritis en Tarazona

De momento, no se han detectado vertidos ilegales al río y el consejero de Sanidad del Gobierno aragonés no descarta que no se llegue a encontrar el foco. Mientras los análisis den positivo en el protozoo, se recomienda no consumir agua del grifo.

Patricia de Blas