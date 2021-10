CHA apuesta por un modelo de esquí consensuado

“El sector de la nieve y sus necesidades” fue el tema de la reunión que mantuvieron ayer en Jaca el Presidente de Chunta Aragonesista Joaquín Palacín, y el Secretario de CHA-Alto Aragón, José Ramón Ceresuela, con los concejales del Grupo Municipal del partido en Jaca y otros miembros del Ligallo de Redolada de CHA-Jacetania. Para esta formación política, el esquí es un modelo de desarrollo y de generación de empleo, pero también consideran necesario que haya un debate entre los agentes implicados del que salga el modelo de esquí que se necesita para Aragón. En ese encuentro deberían sentarse las empresas, Gobierno de Aragón, ayuntamientos y comarcas. Joaquín Palacín recordaba que CHA no apuesta por los grandes proyectos, sino por la modernización de las estaciones, la promoción y la desestacionalización.

¿Cuál sería ese modelo de esquí? CHA considera que los proyectos que se anuncian de grandes ampliaciones no es el modelo hacia el que se tiene que ir, sino que habría que trabajar para mejorar las infraestructuras de las estaciones, sobre todo de las que no pasan por una buena situación. Esto se realizaría sumando esfuerzos y trabajando de forma conjunta, según el presidente de CHA.

En esa mesa deberían sentarse todos los agentes implicados en el sector: empresas, gobierno de Aragón, ayuntamiento, comarcas. Palacín también se refirió a la petición de fondos europeos para llevar a cabo la unión de estaciones, algo que no sería la solución.

Respecto al futuro remonte que uniría Candanchú y Astún, aseguraba que habría que analizar el proyecto e insistía en que CHA no comparte esos grandes modelos de uniones de estaciones. No obstante, también destacó que hasta ahora ese proyecto no se conoce, no lo han visto y por ello, no pueden opinar.