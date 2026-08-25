CCOO exige adelantar al 1 de septiembre la incorporación de interinos

LEER MÁS Aragón lanza la nueva regulación pionera de extraescolares y viajes de estudios

Siguen los preparativos de cara al inicio del curso escolar el 8 de septiembre en esta última semana de agosto. Hoy Comisiones Obreras ha exigido al Gobierno de Aragón que todos los profesores interinos se incorporen el 1 de septiembre. Desde el sindicato critican que aquellos que tengan plaza en el llamamiento de este jueves, 27 de agosto, no se incorporarán hasta el 7 de septiembre.

Piden por tanto adelantar el proceso para que todos los interinos puedan participar en la planificación del curso al menos con una semana de antelación. El responsable de la Federación de Enseñanza de Comisiones en Aragón, Manel Aranda, recuerda que el año pasado ya sucedió lo mismo. Cree que obedece a un intento de Educación de ahorrar costes. Además, recuerda que en el medio rural en varios centros hasta el 40% de los profes son interinos, por lo que la incorporación tardía afecta de forma importante a la organización.

Extraescolares

Por otro lado, la orden del Gobierno de Aragón publicada hoy para dar más seguridad jurídica a los profesores en viajes de estudios el próximo curso no convence a los sindicatos. Comisiones Obreras rechaza la burocracia que lleva aparejada o la falta de recursos para ayudar a los centros a aplicarla. Exigen más negociación y cobertura jurídica total para los profesionales que coordinan esas actividades.

Por su parte, la presidenta de la asociación de directivos de Infantil y Primaria de Aragón, Marina Sampietro, considera la orden un primer paso, aunque quedan asuntos pendientes, como mejorar las condiciones laborales de los profesores responsables de los viajes, respecto a horas extra o tiempos de descanso.