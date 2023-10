El Ayuntamiento derribará el edificio incendiado por okupas

El incendio que sofocaron este domingo los bomberos en el interior del número 6 de la plaza San Voto, una casa abandonada y ocupada ilegalmente, ha sido la gota que ha colmado el vaso. El edificio no está declarado en ruina, pero en los últimos años no ha parado de sumar quejas de los vecinos por los problemas de ocupación, incidentes, insalubridad, malos olores, presencia de ratas, etc. La Junta de Compensación, propietaria del mismo no procedía al derribo alegando falta de liquidez, pero ante el retraso de la actuación privada la alcaldesa Lorena Orduna se ha mostrado tajante y ha asegurado que el Ayuntamiento llevará a cabo un derribo subsidiario, cargando el coste a la junta de compensación

La alcaldesa ha asegurado que la situación que se ha generado en el entorno de la vivienda es preocupante, con un centro escolar a pocos metros de la misma. Orduna cree que hay un problema con la ocupación persistente en este y otros inmuebles de la ciudad.

Desde la Asociación Juan de Lanuza, de vecinos del Barrio de Santo Domingo y San Martín, piden que se garantice la seguridad y recuerdan que el objetivo final es la regeneración urbanística de todo el entorno, tal y como vienen reclamando los vecinos de la zona desde hace 35 años.