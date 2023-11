El Ayuntamiento no cambiará los carriles bici para no perder la subvención europea

El Ayuntamiento descarta por el momento cambiar los tramos más polémicos de carril bici por temor a perder la subvención de 372.000 euros, de Fondos europeos para cubrir el 80% de la obra. El concejal de movilidad, Iván Rodríguez, asegura que por el momento no se va a poder modificar ninguno de estos polémicos tramos debido a las rígidas condiciones que imponen los fondos europeos.

No obstante, la intención del actual gobierno municipal es paralizar el tramo pendiente en Avenida Pirineos. Para ello, el consistorio ha solicitado al Ministerio de Transportes dar por concluida la actuación, ya que se han ejecutado un 85% de los fondos. No obstante, todavía no se ha recibido respuesta del Ministerio.

Desde el gobierno local reconocen que la mayor parte de los tramos de carril bici están infrautilizados, y por ello aseguran que su apuesta es trabajar por una mayor concienciación y por lograr un mayor respeto de normas que permitan la convivencia entre peatones, ciclistas y vehículos.