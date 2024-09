Arranca en Huesca la XXIV Muestra de Cine Realizado por Mujeres

La Muestra de Cine Realizado por Mujeres celebra su vigésimo cuarta edición desde hoy y hasta el 20 de septiembre en Huesca. La inauguración de la muestra tendrá lugar este viernes a las 18 horas en el Centro Manuel Benito Moliner de la exposición “Figurines de cine de Arantxa Ezquerro”, dedicada a esta diseñadora aragonesa, habitual de las películas de Paula Ortiz y Pilar Palomero, que cuenta con numerosos premios y reconocimiento en la profesión.

A las 20,30 horas, en el Teatro Olimpia tendrá lugar la entrega del Premio Pan y Rosas, un galardón honorífico que en esta segunda ocasión se concede a la directora aragonesa Paula Ortiz como reconocimiento a su enfoque creativo plasmado en cinco largometrajes, además de otros trabajos audiovisuales, que le han bastado para acuñar un estilo artístico claramente reconocible. El trofeo entregado será de nuevo obra del artista oscense David Rodríguez Gimeno. Tras la entrega del premio, se estrenará en Huesca "Al otro lado del río y entre los árboles", la particular adaptación de la novela homónima de Ernest Hemingway dirigida por Paula Ortiz.

El sábado 14 ,a las 11h en el salón azul del Casino de Huesca, se presentará el libro "Mujeres de cine", escrito por la actriz Ruth Gabriel, ilustrado por Vanesa Santos “Fraules” y prologado por Paula Ortiz. Un tributo a treinta actrices españolas que fueron y serán un referente para las actrices españolas. A continuación, a las 12.30 h, en la terraza del Café del Arte, aperitivo y conversación sobre su carrera con Paula Ortiz, Premio Pan y Rosas de este año.

La programación de la muestra incluye varias producciones españolas. Es el caso del largometraje "Mamífera", de la directora Liliana Torres, que abre un interesante debate sobre las presiones que sufren las mujeres para convertirse en madres; del largometraje "El maestro que prometió el mar", de Patricia Font, un necesario ejercicio de memoria colectiva que recupera la historia de Antoni Benaiges, un profesor de escuela en la España previa a la guerra civil, que intentó cambiar el mundo a través de la educación y pagó el precio de la disidencia con su vida. La película recibió 5 nominaciones a los Premios Goya, que incluían Mejor Actor y Mejor Guion Adaptado, y nominaciones a Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto en los Premios Feroz. Se podrá disfrutar de ella en una sesión al aire libre en la terraza de la Cervecería La Gárgola, en la plaza Tarragona. Por último, el largometraje "Los pequeños amores", de la directora Celia Rico, estrenado en el Festival de Málaga, donde obtuvo el Gran Premio del Jurado y el Premio a Mejor Actriz para Adriana Ozores, que se proyectará el día de la clausura. Todos estos largometrajes se proyectan por primera vez en Huesca.

También habrá una sesión de directoras aragonesas, en la que además de una muestra de cortometrajes de jóvenes estudiantes de la Escuela de Arte de Huesca, se podrá visionar el cortometraje "La rosa número 1"5, de la montisonense Carla Abadía, una producción rodada íntegramente en localidades de la provincia que lleva a la pantalla una adaptación del libro del mismo nombre, del también aragonés Inazio Laghetasc. Completa esta sesión el documental "Marisol, llámame Pepa", de la zaragozana Blanca Torres, con un gran recorrido por festivales y cuatro premios en el de Zaragoza, que incluyen Mejor Documental y Mejor Dirección. Un recorrido por la vida de una artista que encarna como ninguna otra la historia reciente de este país, y en especial la transición de las mujeres en España. A estos trabajos, todos ellos proyectados en el Teatro Olimpia, hay que sumar el último largometraje de la multipremiada directora estadounidense Sofia Coppola, "Priscilla", un biopic de Priscilla Presley a partir de las memorias de la propia protagonista.

El domingo a las 18 horas en el Teatro Olimpia se podrá disfrutar de los ganadores del certamen Cortos en Femenino, seleccionados entre los 230 que se presentaron este año. Cortos en Femenino es un certamen que organiza cada año Trama, la Coordinadora de Festivales y Muestras de cine, video y multimedia realizados por mujeres, de la que la Muestra forma parte y ejerce de jurado preseleccionador. En esta sesión se proyectarán los cortometrajes de ficción "Colorado", de Sandra Gallego y Pilar Gómez; "Estigma", de Aida Argüelles, un bello cortometraje de animación que trata las deficiencias del sistema de salud mental en nuestro país; "Hábitat", de Elena Escura; "Intercambio", de Amaia Yoldi; y "Mentiste, Amanda", de Eva Libertad y Nuria Muñoz. Se da el caso de que estas últimas, y las directoras del primer cortometraje mencionado, "Colorado", ya han pasado por Huesca por haber ganado este certamen en ediciones recientes. Sin dejar el cortometraje, y gracias al apoyo del Instituto Francés, también habrá una actividad pensada para las familias. Será a las 12 horas del domingo 15 en el CDAN de Huesca, con la proyección de seis cortometrajes de animación con la naturaleza como trasfondo.

El lunes 16 comenzarán las sesiones organizadas con la colaboración de varias entidades y asociaciones de la ciudad en el salón de actos de la Diputación de Huesca. Todas ellas se enriquecen con las aportaciones en las presentaciones y coloquios posteriores a la proyección a cargo de especialistas en los temas tratados. Se proyectará, gracias de nuevo al apoyo del Instituto Francés, el documental "Caminar sobre el agua", de la directora senegalesa Aïssa Maïga, rodado en el norte de Níger entre 2018 y 2020, y que da testimonio de las dificultades de una comunidad nómada para sobrevivir por la falta de agua agravada por el cambio climático. En el coloquio tras la película contaremos con la presencia de representantes de las asociaciones Ecologistas en Acción y Kèmkár, una organización cuyo objetivo es que las niñas en el Chad, país vecino de Níger, tengan acceso a la educación. El martes será el turno de reivindicar el papel crucial de un colectivo: el de las matronas. Las matronas desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar el bienestar sanitario de las mujeres durante diferentes momentos de sus vidas. No obstante, los datos confirman el déficit de profesionales en nuestro país. Con el fin de tratar esta problemática, habrá un coloquio con dos matronas del Colegio Oficial de Enfermería tras el visionado de la película francesa "Matronas", de Léa Fehner.

La colaboración entre la coordinadora CADIS y la Muestra es una constante. Gracias a su apoyo, se podrá ver en Huesca "La memoria infinita", de la chilena Maite Alberti, un sobrecogedor documental sobre el alzhéimer, que cuenta entre sus muchos premios con el Goya a Mejor Película Iberoamericana, el Premio Platino a Mejor Documental o el Premio del Jurado del Festival de Sundance. Tras la proyección, se mantendrá un coloquio con representantes de la asociación Alzheimer Huesca. Como última colaboración, el viernes 20, en el salón azul del Casino, la asociación Alouda de apoyo al pueblo saharaui dirigirá el coloquio posterior a la proyección del documental "El muro: La herida del Sáhara", de Fiorella Bendoni y Gilberto Mastromatteo, un documental que cuenta con el patrocinio de la sección italiana de Amnistía Internacional y que quiere recordarnos la existencia de este “muro de la vergüenza” de 2700 kilómetros de minas.

Los alumnos y alumnas de Primaria de Huesca tendrán la ocasión de descubrir la figura de la primera cineasta de la historia: Alice Guy. El rescate de su figura histórica comenzó a finales del siglo XX; por tanto, no es difícil encontrarla apartada de los libros más antiguos de cine. De la mano de la actriz Raquel Queizás, descubrirán no solo a esta cineasta, sino también cómo era el cine de los inicios a través de las cuatro sesiones programadas en el salón de la Diputación de Huesca. Como el año pasado, se ha organizado también una proyección especial para el alumnado de la Escuela de Arte de Huesca, donde se imparten varios grados relacionados con el ámbito audiovisual. En esta ocasión se proyectará el documental Cristina García Rodero: La mirada oculta, de Carlota Nelson, dedicado a esta renombrada fotógrafa que, entre otros premios, cuenta con el Nacional de Fotografía, en 1996, o la Medalla de Oro de las Bellas Artes de 2005, y que por primera vez ha accedido a ser filmada en un documental. Por último, este año también llevaremos los Cortos en Femenino a diferentes residencias y centros asistenciales de personas mayores de la ciudad con la intención de acercarles lo máximo posible la experiencia cinematográfica. Como novedad, este año, y gracias a la colaboración de la sala El 21, se facilitará la compra anticipada de entradas a través de su plataforma de venta online.